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Питерец.ру » Общество » На Дворцовой площади прошел Парад Победы

На Дворцовой площади прошел Парад Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Дворцовой площади прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня на Дворцовой площади состоялся военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и исторического Парада Победы 24 июня 1945 года. Парад принял командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв. На трибунах присутствовали губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Почетными гостями Парада Победы стали 220 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. «Парад Победы – это праздник для ветеранов, и многие из них очень хотели прийти на Дворцовую площадь в этот день. Мы обязаны были дать им такую возможность, обеспечив абсолютный уровень безопасности», - сказал губернатор. Для ветеранов было организовано медицинское наблюдение.

В этом году особое место на трибунах было выделено медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Также были приглашены сотрудники предприятий жизнеобеспечивающих отраслей. Всем зрителям был вручен Памятный знак по случаю проведения Парада Победы на Дворцовой площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным строем по площади прошли почти 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, войск Национальной гвардии, курсантов военных вузов и специальных учебных заведений, суворовцев и кадет. Знаменные группы пронесли 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны и 30 исторических знамен.

Колонну военной техники возглавил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Были продемонстрированы современные образцы вооружения - танк Т-72, уникальный комплекс противовоздушной обороны С-400, ракетный комплекс Искандер-М. Всего по Дворцовой прошли 140 единиц техники, в небе над городом пролетели 30 военных самолетов.

В этом году в связи с непростой эпидемической ситуацией вход на Дворцовую площадь и прилегающие улицы был перекрыт. Но по просьбе общественных ветеранских организаций после парада состоялось прохождение военного оркестра, взводов барабанщиков, пеших парадных расчетов и знаменных групп по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы.

Парад был организован в соответствии с требованиями санитарной безопасности. Гостей рассаживали с соблюдением социальной дистанции. Все приглашенные, а также те, кто их сопровождал, в том числе волонтеры, были протестированы на коронавирусную инфекцию. Дворцовая площадь, трибуны и вся техника были продезинфицированы.

Источник: Администрация Петербурга
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