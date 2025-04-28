В Калининском районе конфликт подростков закончился применением слезоточивого газа

Накануне вечером, 27 апреля около половины седьмого к полицейским Калининского района Петербурга позвонил очевидец и рассказал о потасовке у закусочной на Ключевой, 6. Об этом стало известно «Питерец.ру».

Прибывшие на место полицейские выяснили, что у кафе случилась ссора между подростками. Неизвестные применили перцовый баллончик и убежали.

Позже, возле дома 65 на улице Металлистов, задержали 15-летнюю школьницу, участвовавшую в конфликте. Её, в сопровождении взрослого, отвезли в отделение для выяснения обстоятельств.

В тот же вечер из медпункта сообщили, что к ним обратился 15-летний парень с химическим ожогом глаз. После осмотра его отправили лечиться дома.

К тому же, в полицию обратилась женщина, мать 14-летней девочки, заявив, что её дочь пострадала в драке у Ключевой, 6, получив ушибы и царапины.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем, пытаясь установить всех участников инцидента и выяснить причины конфликта.