В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Гражданского проспекта

В полицию Калининского района Петербурга 17 апреля, около 11 часов 40 минут обратился 91-летний дедушка, проживающий в доме номер 90, корпус 6 по Гражданскому проспекту. Пенсионер рассказал, что начиная с 16 апреля ему названивали какие-то люди, которые выдавали себя за сотрудников органов. Под разными предлогами, мол, "деньги нужно сохранить" и "задекларировать", они убедили старика перевести все свои накопления на какой-то "защищенный" счет.

В итоге, примерно в 21 час, прямо во дворе дома, пенсионер передал 681 тысячу рублей курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ (мошенничество).

23 апреля вечером, возле дома 109 по улице Седова, сотрудники полиции задержали подозреваемых в этом деле. Ими оказались 23-летний парень из одной из стран Средней Азии, который жил в России без регистрации, и его 25-летний земляк из Пскова, получивший российское гражданство по упрощенке пару лет назад.

Обоих задержали по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.