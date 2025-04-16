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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Пулковской улицы

В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Пулковской улицы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали санитара и студента-механика, подрабатывающих курьерами мошенников

9 апреля к полицейским Московского района с заявлением обратился 69-летний житель дома 6 по Пулковской улице. Мужчина сообщил о том, что после телефонной беседы с неизвестным передал приехавшим к его дому курьерам 1 400 Евро и 5 945 долларов США. После этого с банковских счетов мужчины было списано еще 1 580 000 рублей. В общей сложности пенсионер лишился 2 223 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

14 апреля сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего ранее судимого санитара больницы, проживающего в доме 11 корпус 3 по улице Муринская дорога. На следующий день возле дома 21 корпус 2 по проспекту Космонавтов полицейские задержали и второго подозреваемого - 20-летнего студента петербургского ВУЗа, проживающего в Шушарах и работающего старшим механиком.

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Пулковской улицы

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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