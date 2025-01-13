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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки

В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки

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Опубликовал: Anton78
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  Полицейские проводят проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом в Приморском районе

Сегодня утром, 13 января около 10 часов 20 минут на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц, в Приморском районе Петербурга 55-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю "Мерседес", под управлением 67-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия травмы получила 23-летняя пассажирка «Мерседеса»: девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.  Находящиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, ДТП
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