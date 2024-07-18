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Питерец.ру » Происшествия » На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок

На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с автобусом на Парашютной улице, в котором пострадал ребенок

Накануне утром, 17 июля 2024 года около 10 часов 55 минут возле дома 22 по Парашютной улице, в Приморском районе Петербурга  44-летний водитель, управляя  рейсовым автобусом «Нефаз», двигаясь по проезду - дублеру со стороны КАД в сторону Военной улицы, совершил наезд на припаркованный  автомобиль «БМВ Х5» под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пострадал трехлетний ребенок - пассажир автобуса, находившийся в автобусе в сопровождении матери, который в результате столкновения упал в салоне.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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