В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина

Накануне поздним вечером, 13 декабря около 22 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 59-ом километре трассы «Санкт-Петербург – Псков».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летний мужчина, управляя автомашиной «Мерседес d308», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону города Псков, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Черри-Тигго», под управлением 38-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия 37-летняя женщина-пассажир автомобиля «Черри-Тигго» от полученных травм скончалась на месте.

Водителя и 10-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.