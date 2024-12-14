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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина

В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, в котором погибла женщина

Накануне поздним вечером, 13 декабря около 22 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 59-ом километре трассы «Санкт-Петербург – Псков». 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летний мужчина, управляя автомашиной «Мерседес d308», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону города Псков, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Черри-Тигго», под управлением 38-летнего мужчины.  

В результате дорожного происшествия 37-летняя женщина-пассажир автомобиля «Черри-Тигго» от полученных травм скончалась на месте. 

Водителя и 10-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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