Сегодня, 01 июля 2024 года около 13 часов в районе Дамбы в Кронштадтском районе Петербурга 56-летний водитель «Шкода Рапид» (такси) не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исузу».
В результате дорожного происшествия погибла 65-летняя пассажирка «Шкоды».
Обоих водителей в тяжелом состоянии госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В ДТП в районе Дамбы погибла пассажирка такси
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельной дорожной аварии на дамбе
Сегодня, 01 июля 2024 года около 13 часов в районе Дамбы в Кронштадтском районе Петербурга 56-летний водитель «Шкода Рапид» (такси) не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исузу».
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