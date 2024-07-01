В ДТП в районе Дамбы погибла пассажирка такси

Сегодня, 01 июля 2024 года около 13 часов в районе Дамбы в Кронштадтском районе Петербурга 56-летний водитель «Шкода Рапид» (такси) не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исузу».

В результате дорожного происшествия погибла 65-летняя пассажирка «Шкоды».

Обоих водителей в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.