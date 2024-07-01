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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП в районе Дамбы погибла пассажирка такси

В ДТП в районе Дамбы погибла пассажирка такси

0
109
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельной дорожной аварии на дамбе

Сегодня, 01 июля 2024 года около 13 часов в районе Дамбы в Кронштадтском районе Петербурга 56-летний водитель «Шкода Рапид» (такси) не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исузу».
В результате дорожного происшествия погибла 65-летняя пассажирка «Шкоды».
Обоих водителей в тяжелом состоянии госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район ДТП
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