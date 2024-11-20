ента новостей

10:22
В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024»
09:38
В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников
09:22
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта
08:40
Женщин-предпринимателей стало больше
08:17
СПб в лидерах по первоначальному взносу по ипотеке
23:05
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях обыграл нижегородский АСК, но лёгкой эту победу не назовёшь
22:16
В Петербурге продолжается работа над двухметровой матрешкой для Всероссийского Деда Мороза
22:15
«Динамо-ЛО» одержало важную победу над «Кузбассом» со счётом 3–1, у Мергарехо и Воронкова – по 19 очков
20:27
СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову
19:25
Пенсионерка «воскресла из мертвых»
18:50
Авторынок СПб вырос
14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
13:15
Определены услуги, которые можно будет получить по биометрии
13:04
В Петербурге парламентарии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
12:58
В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам
10:10
В Приморском районе с поличным поймали «домушника» со стажем 
10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
09:56
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
09:51
На Заневском проспекте агрессивный сабаковод отреагировал на замечание «перцовкой» и стрельбой из «травмата»
09:32
Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник
09:15
Компании готовятся к корпоративам
08:31
Как обстоят дела с автокредитами?
23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
22:21
Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4
20:41
Петербургский фигурист Евгений Семененко стал победителем московского этапа Гран-При России, а в танцах на льду всех опередили Александра Степанова и Иван Букин
18:25
Шокирующая новость о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани после ничьей с «Волгарём»
17:07
В Ленобласти начинается сбор предложений по благоустройству
16:45
В Мариинском дворце cостоялось заседание комиссии по образованию, культуре и науке
15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников

В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников

0
4
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали юношу, подрабатывавшего курьером мошенников

9 ноября к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 78-летнего мужчины, проживающего в доме 8 по 5-му Предпортовому проезду. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что 7 ноября после беседы с неизвестным по телефону, возле дома 205 по Московскому проспекту передал курьеру более 17,5 тысяч долларов США и 1120 евро.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в пособничестве мошенникам задержали 16-летнего подростка.
Полицейским юноша признался, что это не единственный случай его участия в мошеннической схеме. Как минимум, пять раз он выступал в роли посредника: забирал у курьеров полученные от потерпевших деньги и переводил их на криптокошелек.  Инструкции подросток получал через мессенджер, равно как и оплату за свою «работу».
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-11-2024, 10:41
В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников
24-05-2024, 15:32
В Московском районе поймали 18-летнего курьера мошенников
20-08-2024, 14:09
В Ленобласти поймали электромонтажника из Шлиссельбурга, подрабатывавшего курьером мошенников
16-04-2024, 10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
4-11-2024, 11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
30-08-2024, 11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе

Происшествия на дорогах

0
5
Вчера, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
16
18-11-2024, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
7
18-11-2024, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
9
18-11-2024, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
Наверх