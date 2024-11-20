В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников

9 ноября к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 78-летнего мужчины, проживающего в доме 8 по 5-му Предпортовому проезду. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что 7 ноября после беседы с неизвестным по телефону, возле дома 205 по Московскому проспекту передал курьеру более 17,5 тысяч долларов США и 1120 евро.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в пособничестве мошенникам задержали 16-летнего подростка.

Полицейским юноша признался, что это не единственный случай его участия в мошеннической схеме. Как минимум, пять раз он выступал в роли посредника: забирал у курьеров полученные от потерпевших деньги и переводил их на криптокошелек. Инструкции подросток получал через мессенджер, равно как и оплату за свою «работу».

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.