Вчера вечером, 12 ноября 2024 года около 17 часов 1410 минут на 5-ом километре трассы «Красное село – Гатчина», в Гатчинском районе Ленинграсдкой области 44-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Веста», совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Гатчинском районе «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе, где пострадала 10-летняя девочка
Вчера вечером, 12 ноября 2024 года около 17 часов 1410 минут на 5-ом километре трассы «Красное село – Гатчина», в Гатчинском районе Ленинграсдкой области 44-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Веста», совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.
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