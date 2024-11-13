В Гатчинском районе «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку

Вчера вечером, 12 ноября 2024 года около 17 часов 1410 минут на 5-ом километре трассы «Красное село – Гатчина», в Гатчинском районе Ленинграсдкой области 44-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Веста», совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.