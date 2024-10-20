В СНТ «Солнечное» поймали поджигателя частного дома

Вчера вечером, 19 октября 2024 года около 20 часов к полицейским поступила информация от жительницы садоводства «Солнечное», во Всеволожском районе Ленобласти о поджоге ее частного дома, расположенного на 4-й линии.

Жильцам самим удалось потушить пожар.

В результате возгорания причинен материальный ущерб в сумме 50 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в доме на 4-й линии садоводства, задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 30-летний житель Фрунзенского района, находившийся в состоянии сильного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательств.

Полицейские установили, что он неоднократно покупал домашнюю продукцию у потерпевшей, а в этот раз между ними возникла ссора, точку в которой мужчина решил поставить путем поджога.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.