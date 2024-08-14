В Невском районе поймали поджигателя автомобилей

Вчера, 13 августа 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 57 по Дальневосточному проспекту горят 2 автомобиля.

Прибывшие незамедлительно на место происшествие сотрудники полиции на месте происшествия задержали и доставили для разбирательств предполагаемого поджигателя: ранее судимого 41-летнего местного жителя.

В результате возгорания автомобили «Дэу Нексия», а также «Хендай Солярис» частично обгорели.

Размер материального ущерба устанавливается.

В результате поджога никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.