Вчера, 13 августа 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 57 по Дальневосточному проспекту горят 2 автомобиля.
Прибывшие незамедлительно на место происшествие сотрудники полиции на месте происшествия задержали и доставили для разбирательств предполагаемого поджигателя: ранее судимого 41-летнего местного жителя.
В результате возгорания автомобили «Дэу Нексия», а также «Хендай Солярис» частично обгорели.
Размер материального ущерба устанавливается.
В результате поджога никто не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Невском районе поймали поджигателя автомобилей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Невского района Петербурга задержан поджигатель автомобилей
Вчера, 13 августа 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 57 по Дальневосточному проспекту горят 2 автомобиля.
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