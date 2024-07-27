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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово байкер с пассажиркой пострадали в ДтП с автобусом

В Парголово байкер с пассажиркой пострадали в ДтП с автобусом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП с участием байкера и автобуса в Парголово

Сегодня вечером, 27 июля 2024 года около 17 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Первого Мая и Невьянской в поселке Парголово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили участников ДТП - 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом "Skygo", и городской автобус под управлением 69-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия байкера и его 24-летнюю пассажирку с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются, полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
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