ента новостей

12:32
На проспекте Энгельса у торгового центра в 20-летнего парня выстрелили из аэрозольного пистолета
12:26
В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего мужчину в общежитии в Московском районе
11:48
В Петербурге поймали подозреваемого в серии мошенничеств в Красносельском и Невском районах
11:07
В Ленобласти трассу «Кола» на 45 минут перекроет технологическая разводка Ладожского моста
10:25
В подземке можно будет рассчитываться картой
10:24
Лейбористская партия побеждает на выборах в Великобритании
09:43
В Петербурге состоится турнир по лапте «Легендарный Кировец»
09:36
Откроется еще один аналог IKEA
09:33
35 миллиардов на капремонт
09:32
Появилась новая схема атак на российских ИТ-специалистов
22:42
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова в 8-м туре Высшей лиги победила Дарью Войт, набрала 6 очков и занимает второе место, дающее право на выход в Суперфинал
22:31
Мотоциклист госпитализирован после ДТП с двумя иномарками на проспекте Стачек
22:24
На "Южном полукольце" в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля
22:07
После 8-го тура Высшей лиги Наер и Линчевский набрали по 5,5 очков, Паравян, Лаврик, Тимофеев, Дреев, Кокарев, Макарян, Сакаев, Цветков, Нестеров, Розум и Сергей Дрыгалов – по 5
14:18
В Петербурге поймали подозреваемых в краже из часовни Храма в Кировском районе
14:06
В Воскресенском храме состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка
11:55
В Петербурге пойсали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки из Ленобласти
11:29
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева
11:11
Во Фрунзенском районе поймали вандала, который разрисовал лифт
10:43
В Калининском районе 4-летний мальчик выпал с восьмого этажа
09:40
Ввод новых офисов достигнет рекордно низких показателей
02:09
Петербургский гроссмейстер Линчевский продолжает единолично лидировать в Высшей лиге – 5 очков после 7-го тура, на пол-очка меньше набрал Сакаев
22:45
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова набрала 5 очков в Высшей лиге и за 2 тура до финиша занимает третье место, претендуя на выход в Суперфинал
22:00
Нидерланды и Турция вышли в четвертьфинал Евро – 2024 и теперь сыграют между собой 6 июля
17:03
Петербуржец оспорил несправедливые штрафы и вернул 275 тысяч
16:36
Как соискатели воспринимают отзывы о компаниях?
16:25
Семейный фестиваль «Иван купала» пройдет в Ленобалсти
15:54
Закрытие троллейбусного движения по проспекту Испытателей
15:51
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Игорь Ильин»
15:49
«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего мужчину в общежитии в Московском районе

В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего мужчину в общежитии в Московском районе

0
10
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона через окно общежития в Московском районе

Накануне днем, 4 июля 2024 года около 14 часов 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего местного жителя, проживающего в общежитии в доме 12 по улице Севостьянова. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что днем ранее малознакомый через окно проник в его комнату, расположенную на 1 этаже, после чего, дождавшись жильца, под угрозой расправы отобрал у него мобильный телефон «Redmi 8» стоимостью семь тысяч рублей и с места происшествия скрылся.
Через несколько часов сотрудники уголовного розыска в квартире дома 6 по Яковлевскому переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего местного жителя.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2024, 13:53
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице
6-05-2024, 12:40
В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке
7-03-2024, 11:01
В Тихвине задержали уличного грабителя
16-02-2024, 10:58
В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже
30-05-2024, 10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
17-06-2024, 12:27
В Коммунаре задержали подозреваемого в разбое

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 22:31
Мотоциклист госпитализирован после ДТП с двумя иномарками на проспекте Стачек
0
89
Вчера, 22:24
На "Южном полукольце" в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля
0
192
3-07-2024, 15:16
На подъезде к деревне Курковицы в ДТП погиб мотоциклист
0
154
3-07-2024, 14:33
На проспекте Энгельса иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Наверх