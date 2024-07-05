В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего мужчину в общежитии в Московском районе

Накануне днем, 4 июля 2024 года около 14 часов 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего местного жителя, проживающего в общежитии в доме 12 по улице Севостьянова. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что днем ранее малознакомый через окно проник в его комнату, расположенную на 1 этаже, после чего, дождавшись жильца, под угрозой расправы отобрал у него мобильный телефон «Redmi 8» стоимостью семь тысяч рублей и с места происшествия скрылся.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска в квартире дома 6 по Яковлевскому переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.