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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»

В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 606-м километре автодороги  «Россия М-10»

Сегодня утром, 14 марта 2024 года около 09 часов 25 минут на 606-ом километре трассы «Россия М-10» на территории Тосненского района Ленинградской области 67-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра» не справился с управлением и совершил съезд с дороги вправо, после чего въехал в опору ЛЭП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя пассажирка автомашины «Киа» от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, водителя автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали. 

По факту ДТП полицейские проводят.проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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