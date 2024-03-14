В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»

Сегодня утром, 14 марта 2024 года около 09 часов 25 минут на 606-ом километре трассы «Россия М-10» на территории Тосненского района Ленинградской области 67-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра» не справился с управлением и совершил съезд с дороги вправо, после чего въехал в опору ЛЭП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя пассажирка автомашины «Киа» от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, водителя автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят.проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.