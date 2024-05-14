Сегодня вечером, 14 мая 2024 года около 16 часов 30 минут на трассе «Сосновый Бор – Глобицы» в Ломоносовском районе Ленинградской области 73-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате дорожного происшествия погибла на месте 76-летняя жена водителя, проезжавшая в качестве пассажира.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобласти пожилая пассажирка «Рено Дастер» погибла после вылета автомашины в кювет
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка обстоятельств смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти
Сегодня вечером, 14 мая 2024 года около 16 часов 30 минут на трассе «Сосновый Бор – Глобицы» в Ломоносовском районе Ленинградской области 73-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
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