В Кировском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионерки

Накануне днем, 3 апреля 2024 года около 14 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 3 по улице Солдата Корзуна могут совершаться мошеннические действия.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции установили, что проживающая в квартире 86-летняя пенсионерка стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и выбросила из окна своей квартиры курьеру пакет с 94 тысячами рублей.

Через полтора часа этого же дня сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом ДПС по подозрению в совершении указанного преступления с поличным задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого неработающего петербуржца.

Денежные средства изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,