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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино вынесен приговор по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции

В Колпино вынесен приговор по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Вынесен приговор о незаконном обороте спиртосодержащей продукции

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение в уголовном деле, касающемся Сураджа Амирасланова. Он был признан виновным в незаконном производстве, хранении, перевозке и розничной продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.

Суд установил, что в мае 2023 года Амирасланов занимался незаконным производством и оборотом спиртосодержащей продукции в помещении, расположенном по адресу: Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Софийская, д. 96, каб. 3, с использованием специального технологического оборудования.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям правоохранительных органов была пресечена незаконная деятельность, и из незаконного оборота было изъято более 3,6 тысяч литров спиртосодержащей продукции, общей стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, вынес приговор, согласно которому Амирасланову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Этот случай является лишь одним из многих, которые подтверждают серьезность проблемы незаконного оборота спиртосодержащей продукции в России. Такая незаконная деятельность не только причиняет значительный ущерб государственному бюджету, но и представляет серьезную угрозу общественному здоровью. Незаконно произведенный или некачественный спирт может привести к отравлениям и даже смертельным исходам.

Правоохранительные органы активно борются с такими преступлениями, проводя оперативные рейды и розыскные мероприятия. Они стремятся выявить и пресечь незаконные производство, хранение и продажу спиртосодержащей продукции, а также преследовать и наказывать виновных лиц. Однако, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема незаконного оборота спиртосодержащей продукции остается актуальной. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства и ужесточения наказаний для нарушителей.

Важно также обратить внимание на превентивные меры, которые помогут предотвратить незаконную деятельность в этой сфере. Образовательные программы и информационные кампании о рисках употребления некачественного спирта могут повысить осведомленность общества и помочь предотвратить негативные последствия. Таким образом, борьба с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции требует совместных усилий правоохранительных органов, государства и общества в целом. Только совместными усилиями мы сможем снизить уровень таких преступлений и обеспечить безопасность нашего общества.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Прокуратура СПб
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