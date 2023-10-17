В Приморском районе у жителя Парголово обнаружили полкило мефедрона

Вчером минувшего воскресенья около 18 часов 20 минут наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Приморскому району возле дома 63 по Новоалександровской улице для проверки документов остановил 34-летнего неработающего жителя поселка Парголово, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято почти полкилограмма наркотического вещества мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст.228.1 УК РФ.

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.