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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе у жителя Парголово обнаружили полкило мефедрона

В Приморском районе у жителя Парголово обнаружили полкило мефедрона

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Опубликовал: Anton78
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Полициейские Приморского района обнаружили у жителя Парголова крупную партию наркотиков

Вчером минувшего воскресенья около 18 часов 20 минут наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Приморскому району возле дома 63 по Новоалександровской улице для проверки документов остановил 34-летнего неработающего жителя поселка Парголово, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято почти полкилограмма наркотического вещества мефедрон.
Возбуждено уголовное дело по части 4 ст.228.1 УК РФ.
Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район наркотики
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