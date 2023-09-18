В Парголово задержали поджигателя автомобилей

В минувшую субботу ночью около 01 часа 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 10 по Тихоокеанской улице в Парголово горят автомобили.

Около 01 часа 20 минут прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции было установлено, что возле дома 10 корпус 1 по Тихоокеанской улице в посёлке Парголово загорелись: «Вольво V 60», стоимостью 4 000 000 рублей и «Опель Мокка», стоимостью 1 500 000 рублей.

В результате «Вольво V 60» выгорел полностью, «Опель Мокка» - частично.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Вчера ранним утром около 04 часов 55 минут возле дома 117 по улице Ломоносова в поселке Парголово полицейскими задержан подозреваемый в поджоге - 38-летний местный житель.