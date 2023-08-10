В Петербурге задержали уличного рекламиста наркомагазинов

В конце июля 2023 года в полицию Фрунзенского района с заявлением обратился представитель жилищно-коммунальной службы. На фасадах домов по улицам Будапештской, Турку, Пражской стали регулярно появляться трафаретные надписи с рекламой интернет - магазинов, торгующих наркотиками.

Полиция по заявлению возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Наркополицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого наркомаркетолога, 20-летнего жителя Кудрово. По месту жительства он отсутствовал, и искать его начали по всему городу.

7 августа разыскиваемого задержали в Кировском районе Петербурга с поличным, в момент нанесения очередной рекламы. В мобильном телефоне рекламщика хранились фотографии его «работ»..

Полицией устанавливаются все факты его противоправной деятельности.