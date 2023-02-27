Задержанную воровку-карманницу изобличили еще в трех кражах мобильников

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2022 года к полицейским Московского района Петербурга обратилась 20-летняя девушка с заявлением о том, что неустановленное лицо возле дома 3/1 по улице Звездная совершило хищение из кармана куртки принадлежащего ей мобильного телефона «Айфон 12», стоимостью 75 тысяч рублей. В этот же день к полицейским обратились еще две девушки, 2003 и 2004 годов рождения, с заявлениями о том, что неустановленное лицо по вышеуказанному адресу также похитило у них дорогостоящие смартфоны. Позже, 21 января 2023 года, в полицию этого же района обратилась 20-летняя девушка с аналогичным заявлением.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

25 февраля 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанных преступлений по месту жительства в доме 5 по улице Солнечная поселка Войсковицы Гатчинского района задержана 17-летняя девушка.

В настоящий момент полицейские установили причастность задержанной еще к трем аналогичным кражам мобильных телефонов, которые она совершила в период с 25 ноября 2022 по 1 февраля 2023 года возле дома 43 по Гражданскому проспекту.

Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.