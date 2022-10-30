В Невском районе с поличным задержали мошенника

Вчера вечером около 16 часов 10 минут к наряду ГИБДД обратился 43-летний мужчина с сообщением о том, что в квартиру дома 1/13 по Искровскому проспекту сейчас придёт неизвестный, который, под предлогом непривлечения его к ответственности за якобы совершенное им ДТП, убедил его 83-летнего отца в необходимости передать курьеру повторно 250 000 рублей. Также мужчина сообщил полицейским, что 250 000 рублей уже были переданы его отцом курьеру.

В 16 часов 20 минут в указанной квартире нарядом ГИБДД задержан 34-летний неработающий житель Вологодской области.

Позже и сам потерпевший обратился в отдел полиции с заявлением об утреннем происшествии.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.