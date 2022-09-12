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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали семейную пару, «зарабатывавшую» на жизнь продажей наркотиков

В Петербурге задержали семейную пару, «зарабатывавшую» на жизнь продажей наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали семейную пару, «зарабатывавшую» на жизнь продажей наркотиков

В минувшую пятницу сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района Петербурга возле дома 19 по улице Краснодонской, были задержаны 43-летний мужчина и его 33-летняя жена. У мужчины изъято наркотическое средство - мефедрон весом 2,99 гр.

В снимаемой ими квартире в доме 39 по Советскому пр. обнаружено и изъято 7 свертков с порошкообразным веществом, электронные весы, ламинатор.

Изъятые в квартире пакеты содержат 321 гр. наркотического средства «метадон» и 230 гр. наркотического средства «мефедрон».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) УК РФ.

Семейную пару задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район наркотики
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