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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти

В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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Петербургские полицейские задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат

Ночью в посёлке Вырица, Гатчинского района Ленобласти неизвестная девушка пыталась вскрыть банкомат и похитить хранившиеся в нём денежные средства в размере более 3,3 млн рублей. Для этого она использовала газовый баллон и подводящие пластиковые трубки.

Сотрудники охраны, заметив происходящее, спугнули злоумышленницу. Ничего не похитив, та скрылась с места преступления.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по адресу проживания на Малой Балканской улице Санкт-Петербурга задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя студентка одного из местных вузов.

В ходе обыска у неё дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «покушение на кражу». Подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража
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