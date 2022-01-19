В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти

Ночью в посёлке Вырица, Гатчинского района Ленобласти неизвестная девушка пыталась вскрыть банкомат и похитить хранившиеся в нём денежные средства в размере более 3,3 млн рублей. Для этого она использовала газовый баллон и подводящие пластиковые трубки.

Сотрудники охраны, заметив происходящее, спугнули злоумышленницу. Ничего не похитив, та скрылась с места преступления.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по адресу проживания на Малой Балканской улице Санкт-Петербурга задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя студентка одного из местных вузов.

В ходе обыска у неё дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «покушение на кражу». Подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления.