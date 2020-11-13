В Петербурге задержали афериста, продавшего пенсионерке волшебный массажер

К полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 89-летняя хозяйка на проспекте Науки, которая сообщила о том, что 3 октября около 11:00 к ней пришёл неизвестный и предложил воспользоваться массажёром, за который ей пришлось заплатить 10 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

12 ноября в одной и квартир на улице Ленской сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 29-летнего неработающего гражданина. Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности задержанного.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112.