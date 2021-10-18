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Питерец.ру » Происшествия » Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти

Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция провела двухнедельный профилактический рейд по выявлению нарушителей скоростного режима на крупных трассах Ленобласти

Причина отдельного внимания к этому виду нарушения со стороны ГИБДД заключается в том, что, как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима.

В ходе двухнедельного профилактического рейда, с 1 по 15 октября, два экипажа ДПС, регулярно меняя местоположение, с помощью специальных приборов «Бинар» осуществляли контроль скоростного режима на магистралях Ленобласти «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала».

За две недели было выявлено свыше пятисот нарушителей скоростного режима, подавляющее большинство из них привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа.

Из общего числа нарушителей 10 автолюбителей оказались злостными «рецидивистами». Это те, кто повторно попался на нарушении скоростного режима с превышением разрешенной скорости более чем на 80 км/ч. По этим водителям административные протоколы направлены в суд для лишения их право управлением автомобилем.

За весь период операции самым быстрым нарушителем оказался генеральный директор коммерческой фирмы, который двигался на «Порше Тайкан» со скоростью 198 км/ч!

В основном нарушители оправдывали свои действия спешкой: на работу, в детсад за ребенком. Были и такие, кто признавался, мол, машина мощная, не чувствую скорости. Результаты такой спешки в случае ДТП гарантировано заканчиваются либо гибелью, либо тяжелыми увечьями.

Подобные рейды дорожная полиция будет проводить на постоянной основе. Главная цель - снижение смертности и травматизма на дорогах.

Источник: ГУ МВД
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