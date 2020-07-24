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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны аферисты подававшие пенсионерам «чудо-приборы»

В Петербурге задержаны аферисты подававшие пенсионерам «чудо-приборы»

0
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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с продажей «чудо-приборов» пенсионерам

22 июля 2020 года около двадцати часов вечера полицию обратилась 82-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов на улице Руставели, с заявлением о том, что в тот день около часа дня неизвестные под видом медицинских работников проникли в её квартиру. Воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, злоумышленники предложили прибором проверить состояние ее здоровья. После обследования лжемедики предложили приобрести данный прибор, пояснив, что без него здоровье пожилой женщины может ухудшиться. Поверив злоумышленникам, петербурженка приобрела данный прибор за 49 тысяч рублей.

В тот же день около 17 часов в полицию с заявлением обратился 85-летний пенсионер, также проживающий в доме по улице Руставели. Он сообщил, что 22 июля в квартиру вошли двое, представившись медицинскими работниками. Действуя по аналогичной схеме, так называемые медики предложили пожилому мужчине приобрести прибор стоимостью 265 тысяч рублей, но так как он является пенсионером, ему положена скидка, поэтому прибор будет стоить только 36 тысяч рублей. Петербуржец сообщил, что не располагает необходимыми денежными средствами, однако она недостающую сумму она может снять со сберегательной книжки.

Заявитель и злоумышленники проследовали на такси в филиал одного из банков на проспекте Науки, где к пожилому мужчине подошла одна из работниц финансового учреждения и поинтересовалась происходящим. После этого работники банка вызвали полицейских.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, задержали 23-летнего уроженца Тверской области,  21-летнюю уроженку Республики Башкортостан, 28-летнего жителя Оренбургской области и доставили их в отдел полиции. Там в их отношении составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району Г. Санкт-Петербурга 23 июля 2020 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
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