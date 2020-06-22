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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мошенников обманувших пенсионерку

В Петербурге задержали мошенников обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские раскрыли мошенничество с продажей электроприборов пожилым гражданам

В минувшую пятницу к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 67-летняя пенсионерка, которая сообщила о совершенном в отношении неё мошенничестве. Женщина рассказала, что приехала к 85-летней родственнице на Бухарестскую улицу и около десяти часов утра в квартиру позвонили неизвестные. Две неизвестные гражданки, представившись работниками электросетей, сообщили о необходимости установки приборов против возгорания розетки. Злоумышленницы пояснили, что якобы у соседки в квартире произошел пожар, и срочно необходимо установить оборудование – реле контроля напряжения.

Пожилая женщина согласилась на услугу и заплатила 15 тысяч рублей за три установленных в разных комнатах прибора. При этом лжеработницы демонстрировали работоспособность оборудования. После этого неизвестные покинули квартиру, не предоставив договора и чека. Кроме того, оказалось, что указанные приборы стоят значительно дешевле. Заявительница обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 июня 2020 года около часа ночи у дома 2 на проспекте Стачек сотрудниками полиции Фрунзенского района по подозрению в данном преступлении задержана 30-летняя жительница Смоленской области и 26-летний житель Саратовской области.

Мужчина был опрошен в качестве свидетеля, после чего отпущен. Устанавливается его причастность к противоправным действиям.

Подозреваемая женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицией приняты меры к розыску и задержанию второй соучастницы.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефону «02» или «112».

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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