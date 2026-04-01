Питерец.ру » Политика » Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества

Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества между регионами в области лёгкой промышленности, образования, культуры и спорта

В Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Александра Беглова и главы Республики Мордовия Артёма Здунова. Визит Здунова в Северную столицу был приурочен к открытию выставки «Степан Эрьзя — скульптор мира» в Михайловском замке. Экспозиция представляет работы известного мордовского мастера.

Глава Санкт-Петербурга выразил признательность Артёму Здунову за помощь в организации выставки. Часть произведений для экспозиции была предоставлена Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, расположенным в Саранске, где выставка также будет представлена позднее.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития межрегионального сотрудничества. Взаимодействие между Санкт-Петербургом и Мордовией осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве, заключенного в июне 2022 года, и соответствующего Плана мероприятий.

Ранее, в июне 2022 года, в Мордовии прошли «Петербургские дни». В Санкт-Петербурге действует Представительство Республики Мордовия. Также функционирует фонд «Шумбрат», содействующий развитию мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Александр Беглов выделил приоритетные сферы для дальнейшего партнерства: лёгкая промышленность, образование (высшее и среднее профессиональное), выставочно-ярмарочная деятельность, установление деловых контактов, торговля и услуги, а также совместные проекты в области культуры, туризма и спорта.

