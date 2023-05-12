«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы электронного предварительного голосования

Конкурс, задача которого – проверка надежности избирательной ИТ-системы, проведут накануне электронного предварительного голосования «Единой России», которое пройдет с 22 по 28 мая во всех регионах страны. Белые хакеры, которые смогут найти уязвимости на специально созданном ресурсе, в который включены подлинные алгоритмы системы, получат денежное вознаграждение. Региональные координаторы федерального партийного проекта «Цифровая Россия» тоже подключились к проверке платформы. Под руководством ИТ-специалистов проекта над взломом будут работать команды профессионалов и студенты ИТ-факультетов российских вузов.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев сообщил, что партийные ИТ-специалисты создали специальный тестовый кластер, в который встроены подлинные алгоритмы системы предварительного голосования, зашифрованные с помощью средств криптографической защиты информации. Любая киберкоманда или белый хакер могут попытаться взломать платформу. Если им удастся вмешаться в ее работу и получить персональные или системные данные, то нужно передать сообщение в штаб «Единой России». Помощь в поиске уязвимых точек платформы будет высоко оценена: те, кому это удастся сделать, получат денежные призы.

Участников будут оценивать в двух номинациях.

«В первой номинации успешным результатом участия в конкурсе будет считаться демонстрация копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. Во второй – сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя», - рассказал Вячеслав Сатеев.

Хотя платформа электронного предварительного голосования «Единой России» обладает передовой системой безопасности и является одной из самых надежных и защищенных ИТ-систем в стране, открытый поиск уязвимостей, во-первых, поможет развеять опасения общественности, что кто-то может повлиять на результаты праймериз, а во-вторых, позволит не просто проанализировать уязвимости платформы, которые могут привести к потенциальному взлому, но и, возможно, найти новые дополнительные решения для ее дальнейшего развития, замечает федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«“Цифровая Россия”, конечно, примет активное участие в проверке «стрессоустойчивости» платформы. Мы планируем подключить к этой работе наших координаторов во всех регионах страны, местные ИТ-сообщества, студентов профильных факультетов и резидентов региональных технопарков. Учитывая колоссальную работу по обеспечению безопасности сервиса, которую провела партия в предыдущие годы, платформа, безусловно, выдержит этот пен-тест и докажет эффективность отечественных ИТ-разработок и в этой сфере тоже», - подчеркнул Антон Немкин.

Депутат также отметил, что за последний год Госдума РФ приняла очень важные для развития ИТ-индустрии законы, которые заложили крепкую основу для обеспечения кибербезопасности страны. До конца 2023 года, по словам депутата, будут приняты и дополнительные меры по информационной защите цифровых ресурсов госорганов и платформ для коммуникаций власти, бизнеса и граждан.

Справочная информация:

В Единый день голосования жители 54 субъектов Российской Федерации будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — в 20 законодательных собраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также в органы местного самоуправления. В 25 регионах страны пройдут выборы губернаторов, в Хабаровске выберут мэра, а в Крыму - депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №19. Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая, предварительное электронное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Регистрация избирателей с верификацией через портал «Госуслуги» продлится до 26 мая. По всей стране процедура пройдет по первой, максимально открытой модели, когда проголосовать смогут все зарегистрированные на территории субъектов избиратели. В приграничных районах Белгородской области будет действовать четвертая модель, когда голосуют избиратели, включенные в утвержденный оргкомитетом процедуры список.