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Питерец.ру » Политика » В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону

В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Председатель ЗакС Петербурга Александр Бельский прокомментировал планы Молодёжного парламента СПб на предстоящий парламентский год.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал планы Молодёжного парламента СПб на предстоящий парламентский год.

В частности, молодые законотворцы предлагают создать реестр нематериального культурного наследия Петербурга. В перечень могут войти традиции, сложившиеся в нашем городе, топонимы или, например, симфония № 7 Шостаковича, написанная в годы блокады в Ленинграде. Подобный формат уже существует в ряде регионов. Законопроект должен стать важным шагом в работе по сохранению исторического и культурного достояния Северной столицы.

Другая инициатива касается внесения в закон о СМИ изменений, предполагающих рост доли сурдоперевода в телепрограммах. Сейчас для законной работы вещателя достаточно адаптировать для людей с нарушениями слуха всего 5% эфирного контента в неделю. Однако, по мнению представителей Молодежного парламента, этого мало. Без сурдоперевода выходит множество социально значимых передач, а также обращения Президента России, нет субтитров и в прямых эфирах. Молодые парламентарии считают целесообразным увеличить долю адаптированных программ до 20% еженедельно.

«Первую идею наша комиссия по образованию, культуре и науке уже отправила на проработку в городской профильный комитет. Вторая будет рассмотрена комиссией Собрания по социальной политике и здравоохранению этой осенью. Также по обоим вопросам мы планируем создать рабочие группы. Благодарю Молодёжный парламент за инициативность. Так держать!», - прокомментировал Александр Бельский.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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