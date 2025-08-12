В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга столкнулись с новой схемой мошенничества, в которой злоумышленники прибегают к поддельным рассылкам, приглашая на онлайн-конференцию с губернатором Александром Бегловым. Цель аферистов – получение доступа к персональным данным граждан.

Как сообщил сам Александр Беглов, его электронная приемная и официальная страница в социальной сети VK переполнены обращениями от горожан, получивших подобные сомнительные сообщения. Губернатор подчеркнул, что подобные письма являются фейковыми и не имеют никакого отношения к официальным каналам коммуникации правительства города.

Беглов отметил, что мошенники используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для имитации голоса и изображения, делая фальшивки особенно убедительными. Он призвал жителей Санкт-Петербурга проявлять повышенную осторожность и игнорировать подобные предложения, а также напомнил о том, что официальные представители власти никогда не запрашивают конфиденциальную информацию через мессенджеры или по телефону. Власти города ведут работу по выявлению и пресечению деятельности мошенников.