Мошенники используют искусственный интеллект: как не стать жертвой

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области мошенники попытались обмануть пожилую женщину, используя технологию, которая позволила им изменить голос внучки. Так что преступники стали чаще применять искусственный интеллект в своих схемах мошенничества.

Пенсионерка едва не стала жертвой телефонных мошенников. Однако, несмотря на попытки злоумышленников, 82-летняя женщина не поверила в историю о том, что ее внучка стала виновницей аварии. Пенсионерка сразу же позвонила ей и убедилась, что с внучкой все в порядке. Затем уже женщина сообщила о попытке мошенничества в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в настоящее время преступники могут легко изменять свой голос или имитировать голоса других людей. Это достигается благодаря технологии синтеза речи, которая позволяет создавать реалистичные голосовые записи на основе небольших фрагментов аудиофайлов.

Более того, технологии позволяют создавать поддельные видео, в которых лицо одного человека заменено лицом другого. Это может быть использовано для шантажа или распространения ложной информации.