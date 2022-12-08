Общественная палата Ленобласти подвела итоги

Главной темой прошедшего 7 декабря заседания Общественной палаты Ленинградской области стало подведение итогов ее работы за 2022 год. Общественники оценили результаты, наметили ориентиры на предстоящий год, а также обсудили вопросы международных отношений в современной геополитической обстановке.

С приветствием и со словами благодарности от имени Губернатора региона Александра Дрозденко перед членами Общественной палаты выступила вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк. «Общественная палата служит важным звеном в выстраивании конструктивного диалога между обществом, бизнесом и государством, стоит на защите прав и интересов граждан. Благодаря работе Палаты удается снизить информационную тревожность в обществе путём прямого диалога с людьми, активному взаимодействию с некоммерческим сектором и работе муниципальных палат, сформировать общественный иммунитет к "фейковой информации"», - отметила вице-губернатор. А. Данилюк подчеркнула, работа Палаты в 2022 году была направлена на сохранение социальной и экономической стабильности в стране и Ленобласти.

«Одна из ведущих тем уходящего года – патриотическая, связанная с событиями на Донбассе, СВО, частичной мобилизацией и поддержкой семей мобилизованных. Ленинградская область активно оказывает гуманитарную помощь подшефному региону, выстроено сотрудничество на государственном и муниципальном уровне, и 30 сентября мы закрепили наше сотрудничество подписанием соглашений между Общественными палатами Ленинградской, Донецкой и Луганской областей», - добавила А. Данилюк.

В завершение своего выступления она высказала пожелания о приоритетах работы Палаты на будущий год и подчеркнула, что основные векторы в работе этого года сохранят свою актуальность и в 2023 году.

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного Заксобрания Станислав Еремеев зачитал приветствие от главы Парламента С. Н. Бебенина и напомнил, что с момента образования Палаты ее состав неоднократно обновлялся, но при этом неизменным оставался курс на конструктивный диалог между обществом и властью. Выступающий кратко охарактеризовал текущую политическую обстановку, подчеркнув особенности времени, в котором мы сегодня живём, и важность осознания происходящего всеми гражданами России.

С докладом на тему: «Международные связи Ленинградской области в современной геополитической обстановке» выступил председатель областного комитета по внешним связям Олег Коновалов, который представил актуальную информацию о международных связях Ленинградской области на региональном и муниципальном уровне, диверсификации сотрудничества с учетом внешнеполитической обстановки, состоявшихся и планируемых мероприятиях региона с участием зарубежных партнеров. Динамично развивается взаимодействие Ленинградской области со странами СНГ, Китаем, Индией, активизируется сотрудничество с административно-территориальными образованиями ЮАР, Вьетнама. Планируется подписание новых соглашений о сотрудничестве, в том числе, с Абхазией, Южной Осетией, Киргизией. Осуществляются мероприятия культурного, образовательного и информационного характера, направленные на поддержку соотечественников за рубежом. После выступления председатель комитета ответил на вопросы членов Палаты.

«Уходящий год был непростым для нашего общества, был он сложным и для Общественной палаты Ленинградской области. И работать приходилось, зачастую, в экстремальных условиях. Все же работе такой организации как общественная палата не подходит формат общения через экран смартфона или компьютера, это работа от человека к человеку, глаза в глаза, - подвел итоги обсуждения председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов. - В начале года все мы только начали приходить в себя после ковидного шока, как попали под давление санкций, с нарушением привычных связей и образа жизни. И это, конечно, нашло отражение в повестке, которую ставила перед собой Общественная палата и ее комиссии на протяжении всего года. Но мы справились с теми задачами, которые перед собой ставили, что ярко видно из отчета комиссий Общественной палаты и высокой оценки, которую нам дает Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко и которая прозвучала в выступлении Анны Александровны Данилюк».

В завершение международной повестки члены Палаты проголосовали за кандидатуру на пост председателя комиссии по международным и межконфессиональным связям, им стала занимавшая должность зампреда комиссии Виктория Арсеева. А соответственно заместителем председателя комиссии избран протоиерей Петр Мухин.

В заключительной части заседания Юрий Трусов вручил благодарности от имени Общественной палаты самым активным муниципальным коллегам - муниципальным палатам Всеволожского, Киришского и Гатчинского районов и г. Сосновый Бор.