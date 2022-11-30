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Питерец.ру » Общество » Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти

Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Общественная палата региона совместно с Центром крови Ленобласти провела в здании правительства области выездной День донора.

Общественная палата региона совместно с Центром крови Ленинградской области провела в здании правительства области выездной День донора.

Кровь сдали 43 человека, из них 40 человек ― повторно. 

Дни донора проводятся Общественной палатой с 2019 года, сегодня уже 11-я акция. За это время доноры участвовали почти 400 раз, а учреждения здравоохранения региона получили около 180 литров крови. 

«А самое главное для наших доноров ― это, конечно спасенные жизни, и тут любая арифметика отступает. Впрочем, сотрудников, выразивших желание стать донорами, среди работников администрации ― намного больше, а это значит, кадровый донорский резерв будет неизменно расти. Можно смело сказать, что за это время в администрации области сформировался пул кадровых доноров, которые регулярно сдают кровь без отрыва от производства, и это очень важный фактор для развития донорства в регионе.  Наши неравнодушные люди всегда готовы прийти на помощь», ― прокомментировал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.
Источник: Администрация Ленобласти
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