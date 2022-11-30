Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти

Общественная палата региона совместно с Центром крови Ленинградской области провела в здании правительства области выездной День донора.

Кровь сдали 43 человека, из них 40 человек ― повторно.

Дни донора проводятся Общественной палатой с 2019 года, сегодня уже 11-я акция. За это время доноры участвовали почти 400 раз, а учреждения здравоохранения региона получили около 180 литров крови.

«А самое главное для наших доноров ― это, конечно спасенные жизни, и тут любая арифметика отступает. Впрочем, сотрудников, выразивших желание стать донорами, среди работников администрации ― намного больше, а это значит, кадровый донорский резерв будет неизменно расти. Можно смело сказать, что за это время в администрации области сформировался пул кадровых доноров, которые регулярно сдают кровь без отрыва от производства, и это очень важный фактор для развития донорства в регионе. Наши неравнодушные люди всегда готовы прийти на помощь», ― прокомментировал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.