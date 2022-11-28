Председателем Леноблизбиркома переизбран Михаил Лебединский

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил первое заседание областной избирательной комиссии нового, седьмого состава и поздравил с избранием на пост председателя Михаила Лебединского.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова по видеосвязи поблагодарила губернатора области и Леноблизбирком за профессиональную работу.

Она отметила, что многим регионам можно поучиться у Ленинградской области системной работе, конструктивному взаимодействию между избиркомом и администрацией региона, исходящему из интересов жителей.

Александр Дрозденко поздравил избирком с избранием председателя, пожелал успехов новому составу.

«Избирком Ленинградской области всегда работал эффективно на благо жителей. Каждый член избиркома может с уверенностью сказать, что гордится своей работой. Свидетельство этой работы — отличные результаты развития Ленинградской области. Люди доверяют избирательной комиссии, доверяют результатам её работы.

Уверен, что в этом ключе Леноблизбирком будет действовать и дальше», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Справка

14 ноября, в связи с завершением пятилетнего срока работы предыдущего состава, был назначен новый состав Леноблизбиркома. Он состоит из 14 человек: 7 человек назначил губернатор, 7 — Законодательное собрание. Назначение проходило на основе предложений парламентских политических партий, представительных органов муниципальных образований, Леноблизбиркома предыдущего состава и ЦИК России.

По сравнению с предыдущим созывом состав Леноблизбиркома обновился на треть.