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Питерец.ру » Политика » Председателем Леноблизбиркома переизбран Михаил Лебединский

Председателем Леноблизбиркома переизбран Михаил Лебединский

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Председателем Леноблизбиркома переизбран Михаил Лебединский

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил первое заседание областной избирательной комиссии нового, седьмого состава и поздравил с избранием на пост председателя Михаила Лебединского.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова по видеосвязи поблагодарила  губернатора области и Леноблизбирком за профессиональную работу.

Она отметила, что многим регионам можно поучиться у Ленинградской области системной работе, конструктивному взаимодействию между избиркомом и администрацией региона, исходящему из интересов жителей.

Александр Дрозденко поздравил избирком с избранием председателя, пожелал успехов новому составу. 

«Избирком Ленинградской области всегда работал эффективно на благо жителей. Каждый член избиркома может с уверенностью сказать, что гордится своей работой. Свидетельство этой работы —  отличные результаты развития Ленинградской области. Люди доверяют избирательной комиссии, доверяют результатам её работы.
Уверен, что в этом ключе Леноблизбирком будет действовать и дальше», — подчеркнул  Александр Дрозденко.

Справка 

14 ноября, в связи с завершением пятилетнего срока работы предыдущего состава, был назначен новый состав Леноблизбиркома. Он состоит из 14 человек: 7 человек назначил губернатор, 7 —  Законодательное собрание. Назначение проходило на основе предложений парламентских политических партий, представительных органов муниципальных образований, Леноблизбиркома предыдущего состава и ЦИК России.

По сравнению с предыдущим созывом состав Леноблизбиркома обновился на треть.

Источник: Администрация Ленобласти
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