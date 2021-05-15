Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют

13 мая стало известно, что Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз подал заявление на праймериз Единой России в Госдуму. В заявке обнаружено множество нестыковок, особенно у журналистов вызвал вопрос диплом бакалавра Санкт-Петербургского политехнического университета Мороза. По информации СМИ, он поступил туда благодаря академическому аттестату, полученному в университете, где он ранее никогда не числился и не обучался.
Местные жители не могли не обратить внимание на тот факт, что строительный лоббист может стать кандидатом в депутаты от Единой России по их округу и начать застройку в Калининском и Выборгском районах города. Для разрешения конфликта жители обратились к генеральному секретарю «Единой России» Андрею Турчаку. Подробностями делится Росбалт.
В своем обращении избиратели обосновали причины собственного недоверия к кандидату: «Депутатский мандат позволит ему избежать ответственности перед законом. Он никак не относится к территории округа, а также абсолютно чужд местным жителям». По их словам, новое руководство им не нужно и текущий представитель в ГД Евгений Марченко их вполне устраивает. С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте «Правда.ру».