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Питерец.ру » Политика » Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют

Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют

13 мая стало известно, что Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз подал заявление на праймериз Единой России в Госдуму. В заявке обнаружено множество нестыковок, особенно у журналистов вызвал вопрос диплом бакалавра Санкт-Петербургского политехнического университета Мороза. По информации СМИ, он поступил туда благодаря академическому аттестату, полученному в университете, где он ранее никогда не числился и не обучался.  

Местные жители не могли не обратить внимание на тот факт, что строительный лоббист может стать кандидатом в депутаты от Единой России по их округу и начать застройку в Калининском и Выборгском районах города. Для разрешения конфликта жители обратились к генеральному секретарю «Единой России» Андрею Турчаку. Подробностями делится Росбалт.

"Выдвижение по 213 избирательному округу может быть нужно ему, чтобы, будучи, став депутатом ГосДумы, иметь возможность уйти от ответственности перед законом, а также, чтобы открыть дорогу строительному бизнесу и окончательно застроить Выборгский и Калининский районы. В наших районах и так очень много случаев уплотнительной застройки, которая разрушает нашу жизнь. Мы все, жители Выборгского и Калининского районов, пострадали от недобросовестных строителей. Нас здесь большинство. Еще одного строителя с депутатским мандатом мы не переживем", - констатируют жители в своем обращении на имя Андрея Турчака

В своем обращении избиратели обосновали причины собственного недоверия к кандидату: «Депутатский мандат позволит ему избежать ответственности перед законом. Он никак не относится к территории округа, а также абсолютно чужд местным жителям». По их словам, новое руководство им не нужно и текущий представитель в ГД Евгений Марченко их вполне устраивает. С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте «Правда.ру».

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