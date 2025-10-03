На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных работ на 57-м километре внутренней стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД), Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Северо-Запад" информирует о временном ограничении движения.

По сообщению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, с 6 по 14 октября, в связи с заменой опорных элементов деформационного шва на Большом Обуховском мосту (вантовом мосту через реку Нева), будет перекрыто движение по полосе безопасности, полосе разгона, первой и второй полосам. На третьей и четвертой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Осуществление данных работ будет проходить согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована система световой сигнализации с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Илья Пузыревский также отметил, что ремонт деформационного шва на вантовом мосту будет вестись круглосуточно, в две смены. Информация о перекрытиях полос будет отображаться на информационных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.