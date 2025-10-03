ента новостей

14:37
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
11:05
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
11:02
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных работ на 57-м километре внутренней стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД), Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Северо-Запад" информирует о временном ограничении движения.

По сообщению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, с 6 по 14 октября, в связи с заменой опорных элементов деформационного шва на Большом Обуховском мосту (вантовом мосту через реку Нева), будет перекрыто движение по полосе безопасности, полосе разгона, первой и второй полосам. На третьей и четвертой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Осуществление данных работ будет проходить согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована система световой сигнализации с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Илья Пузыревский также отметил, что ремонт деформационного шва на вантовом мосту будет вестись круглосуточно, в две смены. Информация о перекрытиях полос будет отображаться на информационных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-03-2024, 16:10
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
22-03-2023, 12:35
На вантовом мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения
29-03-2023, 11:07
Работы по замене деформационного шва вантовом мосту КАД начнут на пять дней раньше
23-03-2023, 13:52
На вантовом мосту в составе КАД перекрыты две полосы движения
21-07-2025, 16:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы
2-08-2018, 15:30
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
1-10-2025, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Наверх