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Питерец.ру » Общество » РХТУ возглавил рейтинг вузов в номинации «Химико-биологические науки и технологии»

РХТУ возглавил рейтинг вузов в номинации «Химико-биологические науки и технологии»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
РХТУ
РХТУ возглавил рейтинг вузов в номинации «Химико-биологические науки и технологии»

Рейтинг вузов был составлен аналитическим центром «Эксперт» при поддержке Министерства науки и высшего образования. РХТУ получил самые высокие баллы по таким критериям как число компаний, нанявших выпускников университета, число выпускников, нанятых опрошенными компаниями, удовлетворенность работодателей репутацией вуза и партнерские программы с компаниями.

 

Одно из привлекательных для работодателей преимуществ вуза является его стремление максимально плотно взаимодействовать с бизнесом, которое он реализует, активно привлекая к этому сотрудничеству студентов. В последние годы на площадке РХТУ налажена работа бизнес-инкубатора, инжинирингового центра, академия бизнеса. В конце этого года вуз объявил об открытии Цифрового инжинирингового центра и совместной с UMATEX Group магистерской программы по композитам, ориентированной в основном на практику.

Начиная с 2021 года, университет планирует готовить композитчиков на всех уровнях профессионального образования. В проведении теоретических и практических занятий будут участвовать специалисты из компании Umatex, а структура самой программы корректироваться в реальном времени, опираясь на анализ рынка. Многие программы будут проходить в виде сетевых модулей для формируемого в рамках Программы стратегического академического лидерства консорциума вузов химико-технологической направленности.

«Мы научились коммерциализировать свои проекты. И на мой взгляд, без целенаправленного внедрения и развития фундаментальной и прикладной науки в вузах, без жесткой сцепки целей и задач, сроков, ресурсов, и мониторинга их достижений положительный результат не достижим. Стимулирование долгосрочных инвестиций со стороны государства способствует тому, что бизнес начинает активнее вкладываться в науку и технологии. Эти шаги в сумме должны привести к существенному увеличению числа отечественных технологий, которые использует отечественный и глобальный химический сектор», — уверен ректор РХТУ Александр Мажуга.

С этого года РХТУ в нескольких регионах реализует проект «Менделеевские классы». Успех проекта стал возможен благодаря поддержке промышленных предприятий химической отрасли и направлен на повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин в школах, а также на формирование профориентации школьников. Занятия в «Менделеевских классах» проводятся школьными учителями химии при очной и заочной поддержке преподавателей РХТУ им. Д.И. Менделеева и вузов-партнеров. Учителя в регионах получают методическую поддержку, а школьники улучшают знания по химии, готовятся к олимпиадам и поступлению в ведущие вузы страны.

Источник: РХТУ
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