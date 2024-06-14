ИИ поможет учителям с проверкой домашнего задания

Российские учителя смогут проверять домашнее задание, а также планировать программы учебных курсов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Для этого уже создаются специальные цифровые помощники, рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов.

«Одновременно в части технического применения ИИ в образовании стоит отметить, что в России стремительно развиваются цифровые проектные решения, которые включают в свой функционал в том числе технологии ИИ. Создаются такие решения как, например, цифровой помощник учителя, который даст возможность учителям применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ», – рассказал Грибов в ходе своего выступления на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

По его словам, проект позволит решить задачу снижения бюрократической нагрузки на учителей. По данным Минпросвещения, программы повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта прошли уже более 30 тыс. учителей.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу образования стоит рассматривать с позиции снижения бюрократии и нагрузки на учителей, а также повышения качества образования, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По оценкам экспертов, на проверку домашней работы учителя могут тратить до 3 часов в день. При условии, что помимо проведения самих уроков преподавателям еще нужно подготовиться к занятиям, нагрузка достигает колоссальных значений. Это неминуемо ведет к падению качества учебного процесса», – рассказал депутат.

При этом, отмечает депутат, далеко не все домашние задания требуют ручной проверки.

«В российских школах уже давно распространён тестовый формат проверки знаний, который требует простой сверки ответов, с чем, конечно, может справиться машина. При этом генеративный искусственный интеллект в целом уже давно может проверять и текстовые задания – например, его можно использовать для проверки пунктуации и орфографии в сочинениях и эссе», – рассказал депутат.

По словам Немкина, внедрять в школы ИИ необходимо, но делать это нужно постепенно.

«Российское образование точно должно двигаться к автоматизации – это позволит сосредоточиться на действительно важных вещах, например, на подготовке к занятиям. Но делать это необходимо постепенно. До сих пор многие учителя относятся к искусственному интеллекту с большой опаской, поэтому еще раз подчеркну, что ИИ – только инструмент, а не замена преподавателя. Важно популяризировать технологию, но не только силами федерального центра, но и за счет инициатив «на местах». Уже сегодня существует множество образовательных курсов для педагогов в сфере ИИ, при этом некоторые из них - бесплатные. Важно, чтобы и администрации школ самостоятельно развивали это направление», – отметил депутат.

Минцифры России сейчас ведет разработку новой типовой государственной информационной системы в сфере образования.

«Предполагается, что в ней будет предусмотрена функция автоматизированной проверки домашнего задания», – добавил Немкин.