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Питерец.ру » Общество » На один час полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола»

На один час полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола»

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Опубликовал: Вадик Котов
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На один час полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола»

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области в ночь с 27 на 28 сентября 2021 года в течение одного часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В рамках производства аварийно-восстановительных работ на деформационном шве, на мосту через реку Нева (Ладожский мост) расположенного на 40 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», в период с 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Движение автомобильного транспорта в этот период будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данный момент на Ладожском мосту продолжаются работы по восстановлению конструкции деформационного шва. Перекрыта одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (правая), установлены временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари, скорость ограничена до 40 км/ч.

Срок окончания работ запланирован на 11 октября 2021 года.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перерыв движения составит не более одного часа» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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