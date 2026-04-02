На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу

С 4 по 7 апреля будет ограничено движение по одной полосе на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Ограничения коснутся участка внутреннего кольца КАД между развязкой с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и развязкой с дорогой на Всеволожск (Октябрьская набережная), а именно 51-56 километры.

Причиной временных неудобств станет уборка смёта в разделительной полосе. Четвертая полоса движения будет полностью перекрыта. На первой, второй и третьей полосах будет установлено ограничение скорости — не более 50 км/ч.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данные работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Работы организуют в круглосуточном режиме, в две смены, чтобы максимально ускорить процесс. Информация о перекрытии полосы будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.