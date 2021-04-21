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Питерец.ру » Общество » Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга

Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга

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86
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В ДОЛ «Пионер» состоится Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга

24-25 апреля в ДОЛ «Пионер» состоится Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга. На него попадут самые активные участники движения, чтобы проявить себя в конкурсах разной направленности, получить полезные навыки для дальнейшего развития студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

Шопен Маргарита, комиссар Санкт-Петербургского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»: «Слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга – одно из самых масштабных мероприятий для бойцов нашего города. На нём будет проводиться множество конкурсов, ребята будут делиться своими знаниями на тренингах, давать мастер-классы, раскрывать свои творческие и спортивные таланты! Впервые за долгое время мы снова соберёмся все вместе на выездном мероприятии, уже один этот факт делает слёт незабываемым».

В рамках слёта пройдут масштабные конкурсы: «Лучший вожатый», «Отрядный спикер», «Спартакиада». В программе будут охвачены разные аспекты деятельности участников движения студенческих отрядов, такие как творчество, ораторское мастерство, профессиональная деятельность вожатого и другие.

Подробная информация в группе: https://vk.com/slet_spbso

Источник: Комитет по молодежной политике
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