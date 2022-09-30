Начиная с понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон

В понедельник, 3 октября, теплоснабжающие организации Петербурга перейдут от периодического протапливания к регулярному отоплению, сообщила 30 сентября пресс-служба губернатора.

"Третьего октября в Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий", — сообщили в Смольном.

Решение о начале отопительного сезона там объяснили похолоданием и метеорологическими прогнозами, сулящими дальнейшее планомерное снижение температуры воздуха.

Комментируя ожидаемый старт отопительного сезона, губернатор Александр Беглов счел нужным заверить горожан о наличии необходимых запасов топлива и о готовности инженерных коммуникаций.

"Теплоснабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в жилые дома", — заявил он.