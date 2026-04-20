Съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что в связи с производством дорожных работ на 68 километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд №8.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 26 по 30 апреля будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении станции метро «Московская»» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

В целях безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский

.