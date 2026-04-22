В Смольном наградили выдающихся петербуржцев

В Смольном наградили выдающихся петербуржцев

Опубликовал: Вадик Котов
Александр Беглов вручил государственные награды и поощрения Президента России выдающимся петербуржцам

Сегодня, 22 апреля, в Смольном состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и поощрений Президента России. Губернатор Александр Беглов лично отметил заслуги 58 выдающихся жителей Петербурга, среди которых ветераны, работники оборонной промышленности, представители вузов, научно-исследовательских центров, учреждений здравоохранения, культуры и общественных организаций.

Обращаясь к награжденным, глава города подчеркнул, что собравшиеся, несмотря на разные профессии и возрасты, объединены честным трудом, любовью к Родине и городу-герою Ленинграду. Он выразил особую гордость за активное участие ветеранов в жизни Петербурга и поблагодарил всех за преданность делу, талант и верность городу.

Среди награжденных — две женщины-ветераны, удостоенные звания Героя Социалистического Труда. Писательница Татьяна Захарова, автор произведений о блокаде Ленинграда, получила Орден Почета. Людмила Смирнова, блокадница и учитель химии, посвятившая жизнь преподаванию, отмечена Орденом Дружбы.

Татьяна Захарова, в ответном слове, поздравила присутствующих с наступающим Днем Победы, подчеркнув важность воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены плавильщик Евгений Гроза, заместитель начальника управления Санкт-Петербургского горного университета Евгений Остапенко и директор полигона «Саблино» Николай Рудницкий.

Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом» за выдающийся вклад в развитие промышленности города и многолетний добросовестный труд отмечен генеральный директор АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“» Владимир Патрушев.

Также знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» за вклад в развитие здравоохранения города награжден заведующий операционным блоком, врач-онколог Владимир Прейс.

Высокие государственные награды получили также руководители и сотрудники Крыловского государственного научного центра, Государственного университета морского и речного флота, Научно-производственного объединения специальных материалов, Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, Санкт-Петербургского государственного университета, Академического театра Комедии имени Н. П. Акимова, Мариинского театра и других значимых учреждений.

