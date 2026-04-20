В Петербурге стартовал сезон фонтанов

Сегодня, 20 апреля, в Северной столице после завершения всех подготовительных работ стартовал сезон фонтанов. Большинство из них уже начали работу. Это 96 сооружений, среди которых фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт‑Петербурга.

С 1 мая к ним присоединятся ещё пять: фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Их более поздний запуск связан со сложностью инженерных решений и необходимостью дополнительной подготовки оборудования.

1 июня в режиме водной картины планируется запустить фонтан в Павловске на Госпитальной улице. С октября 2025 года он находился на реконструкции, сейчас работы завершаются.