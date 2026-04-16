Питерец.ру » Общество » Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга

Первые сто электробусов белорусского производства выходят на улицы Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Первые электробусы белорусского производства из рекордной партии в сто машин выходят на улицы Петербурга

Сегодня на петербургские автобусные маршруты впервые вышли электробусы большого класса МАЗ-303Е23. «Пассажиравтотрансу» были поставлены сто таких машин – это самая большая партия электробусов в истории Петербурга. Её стоимость составила около 2,9 миллиарда рублей.

Низкопольные электробусы с ночной зарядкой будут работать в разных районах города. Они полностью локализованы в пределах Союзного государства России и Беларуси. Важные элементы их силовой установки изготовлены на петербургских предприятиях.

О подписании государственного контракта на поставку в Северную столицу электробусов МАЗ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил в ходе официального визита в Республику Беларусь в июле прошлого года.

