По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан. Ее жители пострадали в результате масштабного наводнения, вызванного аномальными осадками и прорывом земляного вала Геджухского водохранилища.



Только за один день – 30 марта – в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе не фиксировалось.



Ранее Президент Российской Федерации провёл специальное совещание, на котором поручил федеральным, региональным и местным властям оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.



С просьбой поддержать население Дагестана к главе города обратился также руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов.