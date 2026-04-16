Питерец.ру » Общество » В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан

В Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Петербург окажет Республике Дагестан гуманитарную помощь

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи Республике Дагестан. Ее жители пострадали в результате масштабного наводнения, вызванного аномальными осадками и прорывом земляного вала Геджухского водохранилища.

Только за один день – 30 марта – в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе не фиксировалось.

Ранее Президент Российской Федерации провёл специальное совещание, на котором поручил федеральным, региональным и местным властям оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.

С просьбой поддержать население Дагестана к главе города обратился также руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов.

